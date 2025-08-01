قرار أمني بشأن منظم حفلة محمد رمضان عقب وفاة حسام حسن

أخلت الأجهزة الأمنية المصرية سبيل منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد استجوابه على خلفية حادث مأساوي وقع خلال حفل الفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالي، وأسفر عن وفاة شاب وإصابة 6 آخرين، إثر انفجار مفاجئ لماكينة الهواء والألعاب النارية خلال فقرات الحفل.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مطلع قوله إن التقرير الفني للأسطوانة المنفجرة أظهر أنها "انفجرت دون سبب واضح"، مؤكدًا أنها "كانت آمنة وتم السماح بإدخالها بعد اعتمادها من الجهات المختصة"، واصفًا الحادث بأنه "قضاء وقدر" ولا يشير إلى وجود إتلاف أو خلل تقني ظاهر.

وعلى خلفية الحادث، قرر ياسر الحريري إلغاء حفل مؤدي المهرجانات "عنبة"، الذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت على الشاطئ الخاص به في مدينة العلمين، حدادًا على روح الشاب المتوفى.

من جانبه، كتب عنبة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستغرام:"قررنا بعد خبر وفاة حسام، متوفي حفل الأمس، إلغاء عمل اليوم حدادًا على روحه، رحمه الله وصبّر أهله وشفا جميع المصابين. وأي حد كان رايح نوتش النهاردة بالليل، يلغي الحجز، المكان مقفول".