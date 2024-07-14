أعلن في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت نانسي جرجس زوجها الراحل في منشور عبر فيسبوك قائلة: "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق الـ 14 من يوليو".

وأضافت: "تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وسيتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم، وسنوافيكم بموعد العزاء لاحقًا".

وتوفي محمود العلايلي جراء إصابته بسرطان الرئة، حيث مكث في العناية المركزة فترة بسيطة قبل أن توافيه المنية، نتيجة انتشار المرض في جسده بالكامل.

وظهر الراحل كممثل في أدوار صغيرة ضمن بعض الأعمال الفنية مثل مسلسل "حكايات وبنعيشها" مع ليلى علوي عام 2010.

وكان للراحل تجارب في الكتابة، ومن أبرز مؤلفاته "الأيام المسمومة"، كما صدر له في مارس الماضي كتاب "عزرائيل وطقوس الدماء الذهبية".

ومحمود عزت العلايلي خريج كلية طب أسنان، وكان يرأس مجلس إدارة شركة مختصة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.