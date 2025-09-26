بمبالغ ضخمة.. عروس سورية تحتال على 6 رجال مصريين (صور)

في واقعة صادمة، احتالت فتاة سورية على 6 رجال مصريين في توقيتات شبه متزامنة تعرفت عليهم فيها عبر أحد تطبيقات المواعدة والزواج، حيث كانت تحصل على أموال ومجوهرات ثم تختفي في كل مرة قبل إتمام الزيجة "المزعومة".

الواقعة شهدتها مدينة إسطنبول التركية، حيث قامت المشكو في حقها بتقديم وعود زائفة بهدف الحصول على مكاسب مالية تصل إلى 10 آلاف دولار للمهر الواحد، فضلا عن مجوهرات تصل قيمتها إلى 3 آلاف دولار، بحسب بلاغات تقدم بها الضحايا إلى السلطات التركية المختصة.

ووفقًا للتحقيقات، قامت المتهمة، بإيهام الضحايا بأنها ستتزوجهم رسميًا، ثم اختفت بعد توقيع عقود زواج ديني غير مسجلة واستلام المهر والمجوهرات، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت قد احتالت على رجال آخرين من أصل عربي يعيشون في إسطنبول أم لا.

وبحسب موقع "تركيا اليوم"، فإن "السلطات تبحث فرضية أن الفتاة تنتمي إلى عصابة من المحتالين على رأسهم شخص يدعى يحيى، ويقدم نفسه باعتباره شقيقها، في حين أنه زوجها".

وروى أحد الضحايا، وهو مهندس مصري يبلغ من العمر 46 عامًا ويعمل في السعودية، كيف تعرض للاحتيال من قبل الفتاة، حيث تعرف عليها عبر تطبيق للزواج الشرعي وبعد 3 أشهر سافر إلى تركيا لإتمام القران.

وبحسب روايته، وصلت الفتاة برفقة امرأة تنتحل صفة والدتها، ورجل ينتحل صفة شقيقها، وآخر هو مأذون شرعي، وفيما تمت الإجراءات والمراسم بشكل طبيعي، اختفت الفتاة وأسرتها فيما بعد، واتضح أن الزواج غير مسجل رسميًّا.

وتثير تلك الواقعة مخاوف حقيقية إزاء تطبيقات المواعدة والزواج واحتمال تحولها إلى هدف شديد الإغراء للباحثين عن الربح السريع السهل من خلال الاحتيال والنصب على الراغبين في الزواج، لاسيما خارج بلدانهم الأصلية والذين يبحثون عن فتيات جميلات وصغيرات السن.