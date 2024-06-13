قواعد مهمة لتعليم طفلك استخدام المرحاض

قد يكون تدريب طفلك على استخدام الحمام بدلاً من الاعتماد على الحفاضات لفترة طويلة، أمراً مثيراً للقلق، لكن الخبراء يرون أن هناك العديد من الأمور التي يجب عليك فهمها وتطبيقها، حتى يتمكن طفلك من التأقلم مع العادة الجديدة.

التبول والتبرز ليسا من المحرمات

في تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشونال"، يقول خبراء إن عقاب طفلك على التبول أو التبرز سيصيبه حتماً بالإمساك، لأن الخوف يدفعه لحبس البراز، ما قد يسبب له إمساكاً مزمناً.

ويؤكدون: "حاول تغيير موقفك اتجاه الفضلات، وعدم ربطها بكلمات مثل "مقزز" و"قذر" و"كريه الرائحة"، لأن هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على الطفل".

العمر المناسب للتدريب على استخدام الحمام

يشير الخبراء إلى أن معظم الأطفال مستعدون للتدريب على استخدام المرحاض في وقت أبكر بكثير من آبائهم، إلا أن العوامل الخارجية مثل الاعتماد على الحفاضات وأنماط الحياة المزدحمة أدت إلى تأخير الآباء تدريبهم على هذه العملية.

ويضيفون "في عمر 18 شهرًا، تبدأ المسارات العصبية للأطفال بالاتصال وهي تربط المثانة بالدماغ؛ وهنا يفهم الأطفال أنهم يشعرون بشيء ما ويمكنهم الاستجابة والتفاعل".

ويؤكد الخبراء أن "التقدم في صناعة الحفاضات اليوم أعاق إلى حد ما عملية التدريب على استخدام المرحاض. خصوصا وأن بعضها يسحب الرطوبة الأمر الذي يمنع الأطفال من الشعور بالبلل، وهذا الأمر يؤخر الآباء في تدريب الأطفال على استخدام المرحاض.