قواعد مهمة لتعليم طفلك استخدام المرحاض
قد يكون تدريب طفلك على استخدام الحمام بدلاً من الاعتماد على الحفاضات لفترة طويلة، أمراً مثيراً للقلق، لكن الخبراء يرون أن هناك العديد من الأمور التي يجب عليك فهمها وتطبيقها، حتى يتمكن طفلك من التأقلم مع العادة الجديدة.
التبول والتبرز ليسا من المحرمات
في تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشونال"، يقول خبراء إن عقاب طفلك على التبول أو التبرز سيصيبه حتماً بالإمساك، لأن الخوف يدفعه لحبس البراز، ما قد يسبب له إمساكاً مزمناً.
ويؤكدون: "حاول تغيير موقفك اتجاه الفضلات، وعدم ربطها بكلمات مثل "مقزز" و"قذر" و"كريه الرائحة"، لأن هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على الطفل".
العمر المناسب للتدريب على استخدام الحمام
يشير الخبراء إلى أن معظم الأطفال مستعدون للتدريب على استخدام المرحاض في وقت أبكر بكثير من آبائهم، إلا أن العوامل الخارجية مثل الاعتماد على الحفاضات وأنماط الحياة المزدحمة أدت إلى تأخير الآباء تدريبهم على هذه العملية.
ويضيفون "في عمر 18 شهرًا، تبدأ المسارات العصبية للأطفال بالاتصال وهي تربط المثانة بالدماغ؛ وهنا يفهم الأطفال أنهم يشعرون بشيء ما ويمكنهم الاستجابة والتفاعل".
ويؤكد الخبراء أن "التقدم في صناعة الحفاضات اليوم أعاق إلى حد ما عملية التدريب على استخدام المرحاض. خصوصا وأن بعضها يسحب الرطوبة الأمر الذي يمنع الأطفال من الشعور بالبلل، وهذا الأمر يؤخر الآباء في تدريب الأطفال على استخدام المرحاض.
وفي حين أن الكتب والبرامج التعليمية على موقع يوتيوب قد تدعي أنها تدرب الأطفال على استخدام المرحاض في 3 أيام، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه لا ينبغي للآباء التعجل في هذه العملية. ويوضحون: "يستغرق التدريب على استخدام المرحاض من 7 إلى 10 أيام حتى يتبنى الطفل هذه المهارات بسعادة، وحوالي ثلاثة أسابيع حتى يتم تعزيزها وممارستها بشكل صحيح".
تعزيز ايجابي
في حين ينصحك بعض خبراء باستخدام أسلوب المكافأة مع طفلك، كوضع سلة من الحلويات الصحية بالقرب من مدخل الحمام، يقول خبراء آخرون أن هذه الخدعة قديمة، خصوصا وأنك ستضطر لعدم تقديم الحلوى في يوم ما لاحقا.
ويقول الفريق الثاني من الخبراء"عليك أن تخلق دافعًا جوهريًا لطفلك كالثناء اللفظي بدلاً من الجوائز الملموسة، والتي قد تغرس الخوف من الفشل لدى الأطفال، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث وأضرار ونكسات أنت بغنى عنها.
جو مثالي
يقول الخبراء إن خلق جو مثالي في الحمام يساعد الطفل في الحفاظ على سلوك إيجابي وهادىء طوال فترة التدريب، خصوصا وأن الحمام يمكن أن يكون مكانًا مخيفًا فيه الكثير من الضوضاء والروائح.
وهنا ينصحك الخبراء بالاستعانة ببعض العناصر اللازمة لاستخدام المرحاض في متناول اليد بالإضافة إلى مقعد مبطن مريح، كما يمكنك قراءة كتاب قصص لطفلك بدلا من تزويده بأجهزة لوحية.
كما يعد وضع مناشف مشرقة وروائح ذات رائحة زكية في الحمام ممكن أن يضمن بيئة مريحة لطفلك، ما يشجعه حتما على استخدام المرحاض.