أعاد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نشر أغنية "بتمنى أنساك" للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد حذفها بثلاثة أيام؛ بسبب النزاع بين شركة "روتانا" والفنانة المصرية، وذلك بعدما قدمت الأخيرة مستندات تثبت موقفها القانوني.

وكان موقع "يوتيوب" قد حذف، أخيرًا، الأغنيتين الجديدتين اللتين طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من طرحهما.

وفي أول تحرك قانوني، كشف المستشار ياسر قنطوش، الممثل القانوني لشيرين عبد الوهاب عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا"؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من "يوتيوب"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في خسارة مادية ومعنوية لموكلته.

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وأضاف قنطوش، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه تقدم لإدارة "يوتيوب" بالمستندات والوثائق، التي تثبت صحة موقفهم القانوني، مشيرًا إلى أن الأغنيتين ستعودان إلى قناة الفنانة على الموقع قريبًا، بعد دراسة الأخير للمستندات، وتأكده من صحة الموقف القانوني لشيرين عبد الوهاب.

وأكد المحامي أن الإنذار الذي أرسله إلى شركة "روتانا" هو الأخير، وسيتقدم بعدها ببلاغ رسمي يطالب خلاله بالتعويض.