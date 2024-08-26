ما السن المناسبة لفصل أطفالك خلال الاستحمام؟ | إرم نيوز

غالبًا ما يكون وقت الاستحمام فرصة ممتعة للأطفال الصغار للعب والترابط، كما أنه يوفر للآباء وقتا ومجهودا، لكن ما هو العمر، الذي يفضل أن يتوقف فيه الأشقاء عن الاستحمام معًا؟

توضح طبيبة علم النفس "إيريكا ميلر" لموقع Scary Mommy المهتم بصحة الأم والطفل، أن الأطفال غالبًا ما يبدأون في طلب الخصوصية عند بلوغهم سن العاشرة، وهذا قد يحدث في وقت مبكر للفتيات مقارنة بالفتيان.

وتوصي ميلر بأن يأخذ الآباء في اعتبارهم التفضيلات الفردية لكل طفل، وديناميكيات الأسرة، والجنس، والعمر عند اتخاذ قرار التوقف عن الاستحمام المشترك.

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وتنصح الدكتورة إيريكا ببدء محادثة مع الأطفال حول شعورهم بالراحة مع أجسادهم والتغيرات التي يمرون بها، كما تشدد على أهمية تعليم الأطفال عن أجسادهم والخطوط الحمراء منذ سن مبكرة، وذلك كجزء من تربيتهم على الوعي الشخصي واحترام الآخرين.

وبالنسبة للوالدين، فإذا لم يعبر الأطفال عن رغبتهم في الخصوصية، ولم يصلوا بعد إلى سن البلوغ، فمن المفضل، البدء في فصلهم بعد سن العاشرة كحد أقصى، لأن الاستحمام المشترك لا يعود فكرة جيدة حقًا، فبمجرد أن يبدأ الأطفال في النمو، فإن شعورهم بالفضول يسكنهم أيضًا.