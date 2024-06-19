المغرب.. حصيلة صادمة لضحايا حوادث المرور‎ خلال أسبوع

كشفت إحصائية رسمية مغربية عن حصيلة صادمة من ضحايا الحوادث المرورية في عموم المدن في البلاد خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعًا.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بأن 19 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 2958 آخرون بجراح، إصابات 124 منهم بليغة، في 2191 حادثة سير سُجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 يونيو الجاري.

وأرجع البيان الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، بحسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه دون إشارة.

وتابع البيان في سرد أسباب الحوادث: هناك أيضًا عدم التحكم في عجلة القيادة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء الإشارة الحمراء، فضلاً عن القيادة في حالة سكر، والسير عكس الاتجاه.