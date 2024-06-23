فيضانات سويسرا تسفر عن ضحايا (فيديو)

أعلنت الشرطة أن خدمات الطوارئ عثرت، اليوم الأحد، على جثة أحد 3 مفقودين، داهمتهم فيضانات وانهيارات أرضية جنوبي سويسرا.

وقالت الشرطة إن نحو 200 فرد، وعددًا من الطائرات المسيّرة، وطائرات الهليكوبتر، والكلاب المدربة على الإنقاذ، شاركت في جهود البحث والإنقاذ بعد أن تسببت أمطار غزيرة، يوم الجمعة، في حدوث فيضانات في وادي ميزولشينا بمنطقة جريزو.

وجرى الإبلاغ عن فقدان 3 أشخاص، وقال قائد الشرطة المحلية وليام كلوتر للصحفيين إنه تم العثور على جثة أحد المفقودين في أحد الأنهار.