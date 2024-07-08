تاريخ الصلاحية لا يكفي.. متطلبات أساسية لجواز السفر

ذكر تقرير نشره موقع "هاف بوست" أن على المسافرين أن يدركوا أن جواز السفر ساري المفعول لا يكفي دائمًا للرحلات الدولية، إذ تطلب بلدان عدة بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة شنغن، أن تكون جوازات السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر من تاريخ المغادرة المقصود.

ولتجنب مشاكل السفر، يؤكد الخبراء على أهمية التحقق من متطلبات الدخول الخاصة بالوجهة، والتي تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر.

ولضمان تجربة سفر سلسة، يُنصح المسافرون بتجديد جوازات السفر قبل عام من انتهاء صلاحيتها والتشاور مع مواقع السفارات أو القنصليات ووزارات الخارجية وسياسات شركات الطيران للحصول على أحدث المتطلبات.

الصلاحية أكثر من مجرد تواريخ

يفترض العديد من المسافرين أنه طالما أن جواز سفرهم ساري المفعول، يمكنهم السفر دوليًا.

ومع ذلك، تشترط العديد من الدول أن يكون لجوازات السفر أشهر إضافية من الصلاحية بعد تاريخ العودة. وغالبًا ما تطبق الدول هذه القاعدة لضمان حصول الزائرين على وثائق صالحة طوال فترة إقامتهم ولمراعاة الظروف غير المتوقعة.

وتخدم متطلبات الصلاحية هذه غرضًا عمليًا، فإذا واجه المسافر إقامة طويلة غير متوقعة، بسبب المرض أو حالات الطوارئ الأخرى، فإن حيازته جواز سفر ساري المفعول يمكن أن يمنع حدوث مشكلات كبيرة، إذ توفر فترة الصلاحية الإضافية حلًا مؤقتًا ضروريًا لمثل هذه المواقف.

اعتبارات إضافية

الصفحات الفارغة والتلف: على المسافرين التأكد من وجود صفحات فارغة كافية في جوازات السفر، حيث قد تتطلب بعض الدول وجود صفحات فارغة لوضع الطوابع والتأشيرات. كما عليهم التأكد من عدم تلف جوازات السفر.

تحديث البيانات الشخصية: في حال حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية مثل التغيير في الاسم نتيجة الزواج أو الطلاق، على المسافرين تحديث جوازات السفر لتعكس هذه التغييرات، لتجنب أي مشاكل في الدخول إلى البلدان المختلفة.

التأشيرات والتصاريح الإلكترونية: بعض الوجهات تتطلب تأشيرة دخول أو تصريح سفر إلكترونيًا. على المسافرين التأكد من الحصول على هذه التأشيرات أو التصاريح قبل السفر وفقًا لمتطلبات كل بلد.

المتطلبات الصحية: في بعض الحالات، قد تتطلب بعض البلدان شهادات صحية أو تطعيمات معينة قبل دخول البلاد. على المسافرين التحقق من هذه المتطلبات والتحضير لها قبل السفر.

الأمان والسلامة: قد تفرض بعض الدول قيودًا أمنية خاصة على حمل جوازات السفر، أو على المسافرين أنفسهم. على المسافرين أخذ هذه القيود بعين الاعتبار والامتثال لها أثناء رحلاتهم.

السفر مع الأطفال: إذا كان هناك خطط للسفر مع أطفال، على المسافرين التأكد من أن جوازاتهم سارية المفعول وتطابق متطلبات الدخول للأطفال في البلدان المعنية. تختلف هذه المتطلبات حسب السن والجنسية.