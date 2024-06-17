هل خدعت "نور ستارز" متابعيها من أجل الترند؟‎ (فيديو)

أثارت اليوتيوبر العراقية "نور ستارز" جدلا واسعا بين متابعيها الذين يبلغ عددهم 15 مليوناعلى موقع إنستغرام فقط، بسبب شكوك واسعة في أنهم تعرضوا للخديعة من جانب المؤثرة الشهيرة كي تتصدر الترند.

وعشية عيد الأضحى، أعلنت نور ستارز عن تعرض حسابها على إنستغرام إلى هجوم من جانب "هاكر" خطير، مناشدة كل من يمكنه المساعدة بالاتصال بها فورا.