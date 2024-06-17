هل خدعت "نور ستارز" متابعيها من أجل الترند؟ (فيديو)
أثارت اليوتيوبر العراقية "نور ستارز" جدلا واسعا بين متابعيها الذين يبلغ عددهم 15 مليوناعلى موقع إنستغرام فقط، بسبب شكوك واسعة في أنهم تعرضوا للخديعة من جانب المؤثرة الشهيرة كي تتصدر الترند.
وعشية عيد الأضحى، أعلنت نور ستارز عن تعرض حسابها على إنستغرام إلى هجوم من جانب "هاكر" خطير، مناشدة كل من يمكنه المساعدة بالاتصال بها فورا.
وبدت نور متأثرة في مقطع الفيديو الذي شرحت فيه كيف تمكن الهاكر من ابتزازها عبر مطالبتها بدفع مبلغ 100 ألف دولار حتى لا يفضح أسرارها الشخصية وبياناتها الخاصة الموجودة على الحساب؛ ما أثار قلقا حقيقيا لدى متابعيها.
وبعد ساعات من الفيديو المؤثر، نشرت نور عرض زواج "مبهرا" قدمه لها أحد الأشخاص أمام برج خليفة وعلقت قائلة: "أقول نعم للأبد.. لحظة العمر".
وانتقد كثيرون اليوتيوبر المعروفة، مؤكدين أنها تلاعبت بهم وخدعتهم كي تتصدر الترند لا أكثر، وأن سرقة حسابها "غير حقيقية".
وعلق البعض على عرض الزواج، موضحين أنه ليس وليد اللحظة، فقد بدا أنه تم التخطيط المسبق له من خلال الألعاب النارية وكمية البالونات والورود.
وأثارت هوية العريس فضول كثيرين ممن قاموا بعمليات بحث واسعة النطاق ليتبين في النهاية أنه يدعى كريم الشريف، وهو شاب عراقي ثلاثيني، يعمل في مجال الأمن السيبراني.