بعد أم كلثوم.. هل ينصف الذكاء الاصطناعي العندليب؟

أعلن ورثة العندليب عبد الحليم حافظ عن موافقتهم على قيام الملحن والمطرب عمرو مصطفى بإعادة تقديم حليم إلى الجمهور من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي عبر أغنية جديدة يظهر فيها المطرب الأسطوري بصوته مع لحن وكلمات جديدة.

وقال محمد شبانة، ابن شقيق حليم، إن موافقة العائلة ليست في المطلق بل مشروطة بأن تكون الأغنية المرتقبة لائقة وتحمل إضافة فنية إلى تراث العندليب.

وأضاف في تصريح للصحافة المحلية إن الورثة أمناء على تراث عبد الحليم ولايقبلون الإساءة إليه أو المغامرة به.

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ومن جانبه، رفض عمرو مصطفى خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ، كل الانتقادات الموجهة لتجربته في إعادة تقديم أم كلثوم والتي تتركز حول الإساءة لتراثها وصورتها الذهنية.

وأوضح عمرو مصطفى أن الهدف من مشروعه القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي "استحضار الروح الموسيقية القديمة بوسائل جديدة"، على حد تعبيره.