هارفي واينستين أمام القضاء مجددًا وسط أزمة صحية حادة

هارفي واينستين خلال جلسة المحاكمة في نيويوركالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 5:59 ص

يستعد المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين للمثول أمام محكمة نيويورك للمرة الثالثة، بعد قرار قضائي بإعادة محاكمته في قضية مرتبطة باتهامات وجهتها له الممثلة جيسيكا مان، وذلك عقب انقسام هيئة المحلفين في المحاكمة الثانية التي أُجريت في يونيو الماضي.

وكانت المحاكمة الأخيرة انتهت بإدانة واحدة من أصل ثلاث تهم وُجهت له من ثلاث نساء مختلفات، بينما تمت تبرئته من تهمة ثانية، وأُعلن بطلان المحاكمة في التهمة الثالثة لعدم توصل هيئة المحلفين إلى قرار.

ووصف ممثله، جودا إنجلماير، إعادة المحاكمة بأنها "حملة عبثية"، مؤكدًا أن واينستين "دفع ثمنًا باهظًا وما زال يعاني"، مطالبًا بإنهاء الملاحقات.

وتُظهر وثائق قضائية حصلت عليها صحيفة ميرور الأمريكية أن صحة واينستين، المحتجز في سجن رايكرز، تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

فقد نُقل سابقًا إلى مستشفى بيلفيو بسبب إصابته بكوفيد-19 والتهاب رئوي مزدوج، وخضع لجراحة طارئة لعلاج ثقب في التامور، إضافة إلى مشاكل في الغدة الدرقية وانخفاض حاد في خلايا الدم البيضاء، وبقائه أشهُرًا بلا علاج لمرض السرطان. وانتقد فريقه القانوني أيضًا ظروف احتجازه، واصفًا إياها بـ"المزرية".

في المقابل، أكدت جيسيكا مان تمسكها بموقفها، قائلة: "لن أتخلى عن نفسي أبدًا، وسأواصل النضال لتحقيق العدالة والمساءلة".

من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجديدة قبل نهاية العام، بينما ينتظر واينستين جلسة النطق بالحكم في الـ30 من سبتمبر المقبل في قضية الإدانة الصادرة ضده في يونيو. 

كما يسعى فريق الدفاع لاستئناف الحكم الصادر بحقه في كاليفورنيا عام 2022، حيث أُدين بتهمتي اغتصاب واعتداء جنسي، في حين يصر على براءته.

