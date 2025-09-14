ليلي كولينز تُثير الجدل بظهور صادم في أسبوع نيويورك للموضة

أثارت الممثلة الأمريكية ليلي كولينز، نجمة مسلسل Emily in Paris، جدلاً واسعًا وقلقًا بين جمهورها بعد عودتها إلى عروض أسبوع الموضة في نيويورك لأول مرة منذ 15 عامًا.

وظهرت كولينز (36 عامًا) في عرض دار Calvin Klein يوم 12 سبتمبر الجاري، مرتدية طقمًا بلا أكمام مغطى بالريش، كشف عن نحافتها الشديدة بشكل لافت.

ليلي، التي أنجبت أخيرًا طفلها الأول من زوجها المخرج تشارلي ماكدويل في يناير 2025، جلست في الصف الأول إلى جانب المغنية الإسبانية روزاليا، لكن الأضواء سُلِطت أكثر على مظهرها النحيف للغاية، ما دفع العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن قلقهم على صحتها.

وانتشرت صور وفيديوهات كولينز من الحدث بشكل واسع، وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "ليلي نحيفة جدًا"، في حين شبهها آخر بشخصية بيلا سوان في فيلم Breaking Dawn أثناء تحولها. وكتب ثالث: "يا إلهي، ما الذي يحدث مع ليلي؟ إنها جلد على عظم". وأضاف رابع: "هل كانت دائمًا بهذه النحافة؟ لم أرها كثيرًا بملابس تكشف عن البطن، لذا لم ألاحظ. إنها جميلة، لكني آمل أن تكون بخير".

ويُعد هذا الظهور أول مشاركة لليلي كولينز في عروض الأزياء منذ عام 2009، أي منذ أكثر من 15 عامًا، مما زاد دهشة المتابعين حيال التغير الواضح في مظهرها.

حتى الآن، لم ترد كولينز على تلك التعليقات أو على حالتها الصحية، لكن ردود الأفعال تسلط الضوء على حساسية صورة الجسد في عالم المشاهير، خاصة بعد أحداث حياتية مثل الأمومة. وبينما يترقب الجمهور أي تصريح منها، لا يزال الكثيرون يعبّرون عن محبتهم لها وتمنياتهم بأن تكون بصحة جيدة.