"الأطباء الفلسطينيين" تُعلن وقف الإجراءات الاحتجاجية والعودة إلى العمل

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، وقف الإجراءات الاحتجاجية والعودة للعمل في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، وذلك على ضوء نتائج حوار أجرته مع الحكومة.

وكانت النقابة نفذت إضرابًا شاملًا، منذُ صباح اليوم الثلاثاء، شمل إخلاء المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية من الأطباء والمساعدين في المهن الطبية، باستثناء أطباء الطوارئ.

وبدأت الأزمة بين الحكومة الفلسطينية والأطباء بالتصاعد في نهاية آب/أغسطس الماضي، بعد اتهام الوكيل المساعد في وزارة الصحة، أسامة النجار، أطباء في مستشفى جنين الحكومي بارتكاب خطأ طبي بحق الممرضة سالي البيطار، التي أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها.