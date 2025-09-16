قتيل وجرحى في اشتباك مسلح بمنجم ذهب غربي إيران

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، مساء الإثنين، بمقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين، في اشتباك مسلح وقع داخل منجم للذهب بمدينة سقز غربي إيران.

وقال محمد صادق بيـروزي، قائد شرطة مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان، إن الحادث وقع بعدما قام شخصان من المنتسبين إلى المنجم بإطلاق النار من أسلحة باتجاه مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى إصابة 4 منهم ونقلهم إلى المستشفى، حيث فارق أحدهم الحياة متأثراً بجراحه البليغة.

في المقابل، قدمت منظمات حقوقية كردية رواية مختلفة تماماً عن الأحداث؛ فقد ذكرت منظمة "هنجاو" الكردية عبر حسابها على "تيليغرام" أن قوات تابعة للأمن الإيراني هي من أطلقت النار على محتجين ونشطاء في منجم الذهب بقرية "بير عمران" في سقز.

وأكدت المنظمة، أن مواطناً يُدعى محمد أمين رشيدي قُتل بالرصاص، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية نقلت جثمانه إلى المستشفى لكنها امتنعت عن تسليمه لذويه.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية المرتبطة بظروف العمل واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق الكردية من إيران، حيث يعبّر السكان المحليون عن استيائهم من السياسات الحكومية في إدارة الثروات المعدنية والتضييق الأمني المصاحب لها.