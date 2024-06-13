دراسة حديثة تكشف المخاطر المحتملة لنقص التغذية أثناء الحمل

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة كولومبيا أن التعرض للجوع أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي إلى تسارع شيخوخة النسل، حتى بعد 6 عقود.

وبحسب موقع "ميديكل إكسبرس"، ركز البحث المنشور في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، على الأفراد الذين وُلدوا خلال شتاء الجوع الهولندي، العام 1944-1945، حيث سلطت نتائج الدراسة الضوء على أن النساء المتضررات من الجوع داخل الرحم تظهر عليهن علامات الشيخوخة البيولوجية المتقدمة، في حين يبدو أن الرجال لا يتأثرون إلى حد كبير.

ووقع شتاء الجوع الهولندي، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1944 إلى مايو/أيار 1945، عندما أدى الحظر الذي فرضته ألمانيا إلى انخفاض الإمدادات الغذائية بشكل كبير في هولندا، مما أدى إلى انخفاض السعرات الحرارية اليومية إلى أقل من 900.

وأتاحت هذه الفترة من نقص التغذية الحاد فرصة فريدة للباحثين لدراسة التأثيرات طويلة المدى للتعرض للمجاعة قبل الولادة على الشيخوخة.

يشار إلى أن الشيخوخة البيولوجية تعكس التغيرات الخلوية التراكمية التي تقلل من مرونة الخلايا والأنسجة والأعضاء، مما يؤثر في النهاية على تطور المرض والتدهور الوظيفي بمرور الوقت.

بدوره، قال مينغلينغ تشينغ، المؤلف الرئيس للدراسة: "كنا نهدف إلى اختبار ما إذا كانت المخاطر الصحية المتزايدة لدى أولئك المعرضين للجوع داخل الرحم يمكن أن تكون مرتبطة بالشيخوخة البيولوجية الأسرع".

وباستخدام عينات الدم التي تم جمعها في سن 58 عامًا، قام الباحثون بتقييم تغيرات مثيلة الحمض النووي، وهي عملية تؤثر على التعبير الجيني وترتبط عادة بالشيخوخة، حيث استخدموا 3 "ساعات لاجينية" -DunedinPACE، وGrimAge، وPhenoAge - لقياس وتيرة الشيخوخة البيولوجية.

وكشفت النتائج أن النساء اللاتي تعرّضن للجوع داخل الرحم كان لديهن معدل شيخوخة بيولوجية أسرع، مقارنة بنظيراتهن غير المعرضات، وكان هذا التأثير أقل وضوحًا لدى الرجال.

وترتبط عمليات الشيخوخة المتسارعة هذه بقِصر العمر، وظهور الأمراض المرتبطة بالعمر في وقت مبكر، مثل: أمراض القلب، والأوعية الدموية، والخرف، والإعاقات الجسدية.