لحظة احتفاء الفريق الطبي السعودي بإفاقة التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله"

وثقت مقاطع فيديو لقطات مؤثرة للحظة إفاقة التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله الملاحي"، بعد نجاح العملية الجراحية لهما، اليوم، وفصلهما.

وأظهر مقطع فيديو فرحة الفريق الطبي السعودي الذي أجرى العملية للطفل "سلمان" بعد فصله عن توأمه "عبد الله" ووجوده لأول مرة على سرير الشفاء بمفرده.

وخلال الفيديو، احتفى الفريق الطبي بالطفل، بعدما انتهى من تخدير العملية الجراحية التي استغرقت ساعات، فيما يظهر أحد الأطباء وهو يلاعب الطفل "سلمان".

وبحسب الفيديو، جاء صوت أحد الأشخاص وهو يمازح الأطباء، بالقول: "والله تعبتو"، في إشارة لصعوبة ودقة العملية التي خضع لها الطفلان.