لحظة احتفاء الفريق الطبي السعودي بإفاقة التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله"
وثقت مقاطع فيديو لقطات مؤثرة للحظة إفاقة التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله الملاحي"، بعد نجاح العملية الجراحية لهما، اليوم، وفصلهما.
وأظهر مقطع فيديو فرحة الفريق الطبي السعودي الذي أجرى العملية للطفل "سلمان" بعد فصله عن توأمه "عبد الله" ووجوده لأول مرة على سرير الشفاء بمفرده.
وخلال الفيديو، احتفى الفريق الطبي بالطفل، بعدما انتهى من تخدير العملية الجراحية التي استغرقت ساعات، فيما يظهر أحد الأطباء وهو يلاعب الطفل "سلمان".
وبحسب الفيديو، جاء صوت أحد الأشخاص وهو يمازح الأطباء، بالقول: "والله تعبتو"، في إشارة لصعوبة ودقة العملية التي خضع لها الطفلان.
وظهر والد التوأم اليمني، في أول رد فعل له عقب إعلان نجاح العملية، وهو يحتفي ويشكر مسؤول الفريق الطبي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وظهر في الفيديو والد الطفلين وهو يحاول تقبيل رأس الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بعد خروجه من غرفة العمليات وإعلان نجاح فصل طفليه.
وكان الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أعلن، اليوم الخميس، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله"، مؤكدًا أن المراحل الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، من العملية الدقيقة، تمت بنجاح.
وأكد الدكتور "الربيعة" في تصريحات تلفزيونية، أن التوأم يرقدان حاليًا على سريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما، داخل مستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض.
وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة، سينقسم الفريق الطبي إلى قسمين، الأول لإعادة ترميم "سلمان"، والآخر لإعادة ترميم "عبدالله"، لافتًا إلى بدء عملية التعقيم الآن.