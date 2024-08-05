كشفت الفنانة عبير صبري سر خلعها الحجاب بعد 5 سنوات من ارتدائه واعتزالها الفن، مشيرة إلى أنها لم تقوَ على تحمل مسؤوليته.

وقالت، في تصريحات تلفزيونية، إنها تؤمن أن الحجاب فريضة على المرأة المسلمة، وارتدته خمس سنوات كاملة، ثم بدأت تشعر أن التزامها بالحجاب الشرعي تراجع ليصبح مجرد تغطية للرأس.

ووجهت تحية إلى كل سيدة ترتدي الحجاب ولا تزال تكمل طريقها به، مشيرة إلى أن هذا يعد نوعا من "الجهاد" وسط فتن ومغريات كثيرة تدعو إلى عدم ارتدائه.

ووصفت صبري الفنانة المعتزلة حنان ترك بأنها أقوى نجمة في جيلها؛ لأنها استطاعت أن تكمل بالحجاب.

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وعبرت عن رغبتها في العودة لارتداء الحجاب قائلة: "أنا طبعا زعلانة من نفسي وأتمنى أرجع له تاني".

وكانت عبير صبري اعتزلت الفن قبل أكثر من عشرين عاما واستمرت في ارتداء الحجاب 5 سنوات، قدمت خلالها برامج دينية واجتماعية قبل أن تخلعه وتعود إلى الفن.