أفادت وسائل إعلام كرواتية بأن مسلحا قتل 5 أشخاص في دار لرعاية المسنين بمدينة داروفار شرق زغرب.

وأعلن وزير الصحة فيلي باروس لقناة "إن 1" التلفزيونية أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، ونُقلوا إلى المستشفيات.

وعبّر رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش عن صدمته من الحادثة على منصة "إكس"، وقال: "أصابنا مقتل خمسة أشخاص بدار لرعاية المسنين في داروفار بالصدمة".

وذكرت وسائل الإعلام الكرواتية أن القاتل، وهو من المحاربين القدامى مواليد عام 1973، دخل دار الرعاية، وبدأ في إطلاق النار. وأفادت التقارير بأنه قتل والدته وأربعة آخرين.

وذكرت تقارير إعلامية أن القاتل فر في البداية من مكان الحادث، لكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقًا.

ونقلت "إن 1" عن الشرطة المحلية قولها في بيان إن التحقيقات جارية، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل.