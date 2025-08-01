غضب في سوريا بعد اعتقال وسحل مطرب في حلب (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال وإهانة المطرب السوري عمر خيري في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا، على يد عناصر تابعين لجهاز الأمن العام.

ويُظهر الفيديو لحظة اقتياد المطرب ووضعه داخل سيارة تابعة للأمن، كما يظهر خيري وهو يؤدي إحدى الأغاني التي يمدح فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال توقيفه.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بسبب ما وصفه ناشطون بـ"الاعتداء والإهانة المتعمدة" التي تعرّض لها خيري، إذ أظهر الفيديو قيام عناصر من الأمن برسم كتابات وشتائم على وجهه وصدره باستخدام، في مشهد أثار استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل.

وفي الوقت الذي قال فيه ناشطون إن اعتقال خيري جاء بسبب أن "الغناء الحرام"، نفى آخرون ذلك، مؤكدين أن السبب يعود إلى ارتباطه بالنظام السوري السابق.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن أظهرت فيديوهات اعتقالات واعتداءات على رواد مقاهٍ ونوادٍ ليلية.