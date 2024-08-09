سخر حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب، من تصريحات نجله عن تضحياته من أجل زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكان الفنان حسام حبيب قد تحدث عن تضحياته من أجل طليقته شيرين عبد الوهاب، في أول رد منه على اتهامها له بالنصب عليها، قال فيه: "كنت عامل نفسي سجادة علشانها"، ليسخر منه والده بمنشوره على الفيسبوك.

وقال حسين والد الفنان حسام حبيب، في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك، "عملت نفسي ليها سجادة، شيرين مش محتاجة سجادة، محتاجة راجل، وهي خد عشرة مليون عشان يمسك إيدي.. بس".

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وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشفت أنها تتعرض للسرقة من قِبل زوجها السابق الفنان حسام حبيب، فقررت أن تبتعد تمامًا عنه، بعد استيلائه على سيارة "رينج روفر" موديل 2008، وساعتي رولكس، ومع ذلك لم تطالبه بأن يعيد لها هذه الأشياء.

وأضافت: "حسام هو المسؤول عن الأمور المادية في شغلي، ومفيش يوم حاسبني، أنا معرفش الراجل ده سرقني في قد إيه".

وقالت الفنانة إن حسام، بصحبة آخرين، حطموا الخزنة الشخصية الخاصة بها واستولى على محتوياتها، مشيرة إلى أنه تعدى عليها بالألفاظ الخارجة رغم أنها لم تواجهه.

وطالب حبيب طليقته بسداد مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار، نتيجة إدارته لأعمالها في السنوات الأخيرة.

وقالت شيرين إنها وافقت على طلبه ونفذت رغبته، رغم أن كل دوره اقتصر على مساعدتها في الصعود على خشبة المسرح بحفلاتها، على حد تعبيرها.