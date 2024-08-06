بعد العثور على بقايا جثته في بطن تمساح مفترس، كشفت زوجة طبيب من أستراليا تصرف زوجها النبيل قبل وفاته بحادث مروع.

وبحسب صحيفة "تلغراف"، قالت زوجة الدكتور ديفيد هوغبين إن آخر ما فعله زوجها، وهو أب لثلاثة أطفال، ترك يدها حتى لا يتم جرها إلى نهر أنان، في أقصى شمال كوينزلاند بأستراليا، حيث كان التمساح الذي يبلغ طوله أكثر من 4 أمتار يتربص به.

وأكدت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن حراس الغابات قتلوا تمساحا ذكرا عثر عليه على بعد 3 أمتار من مكان الحادث الذي اختفى فيه الرجل، البالغ من العمر 40 عاما، في كوك تاون، يوم السبت الماضي. وتم العثور على بقايا بشرية داخل الحيوان.

وكان الطبيب وزوجته يستمتعان برحلة مع أبنائهما الثلاثة الصغار عندما "تغير كل شيء في غضون 30 ثانية"، إذ انهار جزء من مسار المشي.

وفقد الطبيب توازنه، وسقط في الماء في مكان يُعرف محلياً باسم "منعطف التمساح"، وعلى الرغم من طول قامته وقوته ولياقته البدنية، فإن الظروف الزلقة والشديدة الانحدار جعلت من المستحيل خروجه من الماء.

وكانت زوجته قريبة منه، وبعد سماع صوت ارتطامه بالماء، حاولت يائسة سحبه من النهر، لكنها سرعان ما بدأت تنزلق في النهر هي الأخرى، ما جعل زوجها يترك يدها خوفا عليها، وفي غضون لحظات سحبه التمساح.

وقالت عائلة الضحية إن "القرار الشجاع الذي اتخذه الدكتور هوغبين في تلك اللحظة المرعبة أنقذ حياة زوجته، وضمن لها العودة إلى أبنائهما".