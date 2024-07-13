"رسالة" تحوّل شهر عسل لعروسين إلى كابوس‎

تحولت رحلة زوجين بريطانيين أرادا الاحتفاظ بذكرى شهر عسل لا تُنسى إلى "كابوس" بعد أن وجدا نفسيهما محاصرين بـ2000 شخص على الأقل، ومجبرين على النوم على الأرض.

ووفق صحيفة "ميرور"، أراد دانييل جيليجان، 31 عامًا، وعروسه جيس، السفر إلى جزيرة كوس اليونانية، لمدة أسبوعين بعد زواجهما، لقضاء "شهر عسل الأحلام"، لكن سرعان ما طلب منهما إخلاء الفندق الذي حلّا فيه، بعد أن اجتاح حريقٌ غابات الجزيرة.

ويروي العروسان كيف تم نقلهما من الفندق إلى ملعب كرة قدم، ثم إلى مدرسة بالحافلات قبل أن يضطرا للنوم على الأرض مع 2000 شخص آخرين تم إجلاؤهم.

وكان العروسان البريطانيان، اللذان تزوجا بعد قصة حب دامت 6 سنوات، يتناولان العشاء في الفندق في جزيرة كوس، عندما فوجئا برسالة نصية من شركة السياحة والسفر تخطرهما بضرورة المغادرة فورًا بسبب حرائق الغابات.

وقال دانييل لصحيفة "ليفربول إيكو": "جلسنا ننظر حولنا ورأينا النيران بدأت في الانتشار وبدأ الناس يشعرون بالقلق على الفور، بما في ذلك زوجتي. لم تكن هناك أي علامة على وجود أي ممثلين لشركة السياحة لتقديم التوجيه أو التعليمات لأي

شخص. عدنا إلى غرفتنا للحصول على بعض الضروريات وتوجهنا إلى المدخل الرئيس للفندق".

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وأضاف، أنهم فوجئوا لاحقًا بوصول مجموعة من الحافلات، دون أي تعليمات واضحة أيضًا، وتم دفع الناس إليها دون أي فكرة عن الوجهة.

وتابع دانييل أنهم تلقوا مرة أخرى رسالة تفيد بأننا سنذهب إلى ملعب كرة قدم، لتتوقف الحافلات عند مدرسة، وينزل الجميع متسائلين عما إذا كانوا في الموقع الصحيح.

لحسن الحظ، بدا أن السكان المحليين والجيش لديهم خطة وتمكنوا من توفير الماء وبعض الطعام، وهو ما كان ضروريًا.

ولاحقًا، تم نقل العروسين البريطانيين كذلك مع آخرين إلى مكان آخر، واضطروا إلى ركوب الحافلة للمرة الثانية، لينتهي المطاف بهما في فندق، يبلغهما أنه "ممتلئ"، ما اضطر العروسين مجددًا للانتقال إلى مركز مؤتمرات، ثم طلب منهما العثور على مكان على الأرض والراحة، حيث لم يكونا يعرفان المدة التي سيبقان فيها هناك.

ولم يكن هناك أي وسائد أو بطانيات أو طعام ولا تكييف في الغرفة، على الرغم من وجود 2000 شخص فيها، فقط بعض الماء.

وبعد معاناة، وبقاء دانييل مستيقظًا 20 ساعة لعدم قدرته على النوم. تمكن هو وجيس في صباح اليوم التالي من العودة إلى الفندق، حيث كانا، لكنهما اضطرا إلى دفع مبلغ كبير للحجز مجددًا.

وفي النهاية، اضطر العروسان البريطانيان إلى خسارة اليومين الأخيرين من شهر العسل، ودفع مبالغ إضافية.