بعد أزماته الأخيرة.. أول ظهور لمحمد صبحي من أمام مسرحه (صورة)

أثار الفنان المصري محمد صبحي تفاعلًا واسعًا بظهوره الأول بعد غياب دام أسابيع، إثر تعرّضه لوعكة صحية شديدة تماثل الشفاء منها أخيرًا، فقد اختار أن يكون ظهوره من أمام مسرحه بمدينة سنبل للفنون والزهور، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الذي كان قد شهد حريقًا محدودًا قبل أسابيع قليلة.

ونشر صبحي صورة عبر صفحاته الرسمية، ظهر فيها واقفًا أمام المسرح، وكتب معلّقًا: "المسرح حياتي، أعيش فيه بأنفاس جمهوري الحبيب المُشرف"، في إشارة واضحة إلى عمق ارتباطه بفنه وجمهوره، وتحدّيه للظروف الصحية والطارئة التي مرّ بها أخيرًا.

وعدّت مصادر إعلامية مصرية هذا الظهور الأخير لمحمد صبحي بمرتبة إعادة الطمأنينة إلى جمهوره، مؤكّدًا عزمه على مواصلة العطاء الفني برغم التحديات، متمسكًا برسالته المسرحية التي طالما عدّها شريان حياته.

ويأتي هذا الظهور بعد نحو أسبوع من تغيّبه عن حضور ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، فقد كان من المقرر تكريمه، إلّا أنه اعتذر لعدم استكمال شفائه آنذاك، مكتفيًا بإرسال رسالة مرئية عُرضت في الحفل، عبّر فيها عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم.

وكان شهر أغسطس/آب الماضي قد شهد سلسلة من الأزمات التي طالت الفنان الكبير، بينها وعكة صحية مفاجئة أُدخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، إضافة إلى نشوب حريق محدود داخل مسرحه بمدينة سنبل، واندلاع حريق آخر بالقرب من الفيلا السكنية الخاصة به، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.