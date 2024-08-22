بعد حذف أغنياتها.. شيرين عبد الوهاب تعلن مقاضاة "روتانا" | إرم نيوز

أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تقديمه بلاغًا ضد شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، بسبب تسببها في حذف ثلاث أغان لموكلته من يوتيوب؛ ما تسبب لها في أضرار مادية.

وحرر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب العريضة القانونية للنائب العام عن واقعة حذف شركة روتانا المصنفات الفنية المملوكة للفنانة المنشورة على قناة اليوتيوب الخاصة بها، لافتًا إلى أن تلك الأغاني هي: اللي يقابل حبيبي، ها نحتفل، بتمنى أنساك.

وكان الممثل القانوني لشيرين عبد الوهاب قد كشف عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا"؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من "يوتيوب" قبل أن يتم حذف الثالثة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في خسارة مادية ومعنوية لموكلته.

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وأضاف قنطوش، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أنه تقدم لإدارة "يوتيوب" بالمستندات والوثائق، التي تثبت صحة موقفهم القانوني، مشيرًا إلى أن الأغاني ستعود إلى قناة الفنانة على الموقع قريبًا، بعد دراسة الأخير للمستندات، وتأكده من صحة الموقف القانوني للفنانة المصرية، الأمر الذي حدث جزئيًا، حيث أعيد نشر أغنية من الأغنيات الثلاث المحذوفة.

وأكد المحامي أن الإنذار الذي أرسله إلى شركة "روتانا" هو الأخير، وسيتقدم بعدها ببلاغ رسمي يطالب خلاله بالتعويض.