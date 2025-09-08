فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
راغب علامة: الجمهور التونسي دفعني للكشف عن أغنيتي الجديدة بشكل عفوي
الفنان راغب علامة أثناء حفله بقرطاجالمصدر: إرم نيوز
مصطفى القياس
08 سبتمبر 2025، 7:10 م

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إن الجمهور التونسي دفعه لغناء أغنيته الجديدة "خايف من إيه" للمرة الأولى بشكل عفوي ودون تخطيط مسبق.

وعبّر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، عن سعادته البالغة بالنجاح الجماهيري الكبير الذي حظي به حفله الغنائي مساء يوم السبت، على المسرح الأثري بقرطاج.

وذكر الفنان راغب علامة أن الحفل شكّل محطة عاطفية خاصة له، لا سيّما عندما قرّر غناء أغنيته الجديدة "خايف من إيه" للمرة الأولى بشكل عفوي، نتيجة تأثره الفوري بحالة الحفاوة والاستقبال الطيب من الجمهور التونسي، موضحًا أن هذا القرار لم يكن مخططًا مسبقًا، بل جاء كردّ فعل مباشر على الأجواء الحماسية التي سادت وصوله إلى تونس.

وأشار إلى تأثره البالغ بالتفاعل الكبير من الحاضرين، مشيرًا إلى أن التصفيق والهتافات المتواصلة أثناء أدائه للأغنيات، أظهر وعكس عمق العلاقة والاحترام المتبادل بينه وبين الجمهور التونسي، الذي وصفه بـ"الشريك الفني والوجداني" منذ سنوات طويلة.

الفنان راغب علامة أثناء حفله في قرطاج

وأضاف الفنان راغب علامة أن اعتلاءه المسرح الأثري في قرطاج كانت لحظة استثنائية، حيث شعر بطاقة إيجابية دفعته لتقديم عدد كبير من الأغنيات دون الرغبة في التوقف، نتيجة الشعور بالمحبة الغامرة التي أحاطه بها الجمهور التونسي طيلة الحفل، وفق تعبيره.

وأكد استمرار جولته الغنائية خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، موضحًا أن المحطة القادمة ستكون في مصر، حيث سيُحيي حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالي بـ18 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

الفنان راغب علامة

وشهد حفل راغب علامة، الذي أُقيم على المسرح الأثري في قرطاج، حضورًا جماهيريًا لافتًا، ولا سيما أنه جاء بعد غيابه نحو عامين عن تونس، مُنذ حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة الـ57 من مهرجان قرطاج الدولي في عام 2023.

الفنان راغب علامة أثناء حفله في قرطاج
