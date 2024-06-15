ممثل مصري يؤدي دور النبي داوود في مسلسل إسرائيلي

ويلعب الممثل ستيفن لانغ دور النبي صموئيل، في حين يجسد لاعب كمال الأجسام البريطاني الممثل مارتن فورد دور "جالوت". بالإضافة إلى ذلك، يضم طاقم العمل أيضا يالي توبول مارجاليت، وحفيدة الممثل الراحل حاييم توبول التي تلعب دور ماريف، والممثلة البريطانية إندي لويس التي تلعب دور ميشال، وكلتاهما ابنتا شاؤول.

ويشارك في المسلسل أيضا الممثل الإسرائيلي الأمريكي عوديد فهر، ويلعب دور مستشار شاؤول أفنير، والممثل إيتان كاي الذي يلعب دور جوناثان، والممثل العربي الإسرائيلي أشرف برهوم الذي يلعب دور دويج ريدمان.

ويهدف المسلسل، الذي بدأ إنتاجه في اليونان، إلى سرد قصة صعود داوود على خلفية تراجع شاؤول الذي يقع ضحية كبريائه.