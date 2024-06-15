ممثل مصري يؤدي دور النبي داوود في مسلسل إسرائيلي
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الممثل المصري مايكل إسكندر سيلعب دور البطولة في المسلسل الإسرائيلي "بيت داوود"، الذي يُعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن إسكندر سيقوم بدور النبي داوود، إلى جانب عدد من الممثلين العرب الإسرائيليين، من بينهم علي سليمان وأشرف برهوم، اللذان سيلعبان على التوالي دور الملك شاول ودوغ، كما تلعب يالي توبول مرجاليت، حفيدة حاييم توبول، دور البطولة في المسلسل، وتلعب دور ميراف إحدى بنات شاؤول.
ويلعب الممثل ستيفن لانغ دور النبي صموئيل، في حين يجسد لاعب كمال الأجسام البريطاني الممثل مارتن فورد دور "جالوت". بالإضافة إلى ذلك، يضم طاقم العمل أيضا يالي توبول مارجاليت، وحفيدة الممثل الراحل حاييم توبول التي تلعب دور ماريف، والممثلة البريطانية إندي لويس التي تلعب دور ميشال، وكلتاهما ابنتا شاؤول.
ويشارك في المسلسل أيضا الممثل الإسرائيلي الأمريكي عوديد فهر، ويلعب دور مستشار شاؤول أفنير، والممثل إيتان كاي الذي يلعب دور جوناثان، والممثل العربي الإسرائيلي أشرف برهوم الذي يلعب دور دويج ريدمان.
ويهدف المسلسل، الذي بدأ إنتاجه في اليونان، إلى سرد قصة صعود داوود على خلفية تراجع شاؤول الذي يقع ضحية كبريائه.
المسلسل من إنتاج شركة Wonder المتخصصة في المحتوى المسيحي، والمملوكة جزئيا للمخرج الأمريكي دالاس جينكينز، المسؤول عن المسلسل التلفزيوني The Chosen الذي تناول حياة المسيح.