تقرير: شرطة لندن أمامها الكثير لاستئصال العنصرية

وتعرضت بنات مينا سمالمان نيكول وبيبا هنري للطعن حتى الموت في لندن، أثناء الاحتفال بعيد ميلادهما في حديقة فرينت كانتري في ويمبلي، شمال لندن، في حزيران يونيو 2020.

وتعرض دنيز جعفر وجيمي لويس، في ديسمبر 2021، للسجن بسبب مشاركتهما صورًا لجثتي المرأتين على تطبيق واتساب.

وشددت سمولمان في تصريحها لصحيفة "مترو" على أنه يجب تسليط الضوء على كل الحالات الجيدة والسيئة للشرطة في كثير من الأحيان.

وتأتي تعليقاتها قبيل إطلاق التحالف من أجل مساءلة الشرطة، حيث ستشارك فيه منظمات ذوي الأصول الإفريقية والأفراد من جميع أنحاء المملكة المتحدة ممن يعملون بشكل تعاوني لمحاربة العنصرية وكراهية النساء.

وقالت سمولمان: "أنا أعلم أنهم يعملون من أجل نظام أفضل لرعاية ضحايا العنف المنزلي، والاغتصاب، ولكن ما يزال هناك الكثير لنذهب إليه"، مضيفة: "كانت خيبة أمل كبيرة" ولا سيما مع وجود عنصرية مؤسسية.

وطالبت بالمزيد من الشفافية وإجراءات تأديبية أكثر انفتاحا، خصوصا من قبل قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مشيدة بعمل الضباط عند الضرورة للمساعدة في إعادة بناء الثقة.