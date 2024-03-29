بعد فترة من السرية.. الكشف عن زواج أشهر توأم في العالم (فيديو)

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، عن زواج آبي هنسل وبريتاني، وهما أشهر توأم ملتصق في العام، من جندي أمريكي سابق، بعد سنتين من التكتم والسرية.

وظهر الجندي السابق جوش بولينغ في صور وفيديوهات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مراسم احتفالية بالزواج، وإلى جواره الفتاتان الملتصقتان وقد ارتدتيا فستانًا للزفاف.