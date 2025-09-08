تفاصيل براءة الراقصة "دوسة" من تهمة التحريض على الفسق

لم تمر سوى 48 ساعة على واقعة تبادل الاتهامات بين الراقصة المعروفة بـ"دوسة" وخادمتها، حتى حصل دفاعها على حكم قضائي ببراءتها من تهم التحريض على الفسق والفجور وتعاطي المخدرات.

وقال المحامي أحمد فتحي، دفاع دوسة، لـ"إرم نيوز"، إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، موضحًا أن المحكمة استجابت لدفوعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، لعدم وجود أي أحراز بحوزتها وقت القبض عليها.

وأضاف أن المحكمة وافقت على طلبه بإجراء تحليل مخدرات لموكلته، وجاء تقرير الطب الشرعي ليثبت خلو جسدها من المواد المخدرة، وهو ما دعم موقفها القانوني وأكد براءتها.

وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة استأنفت على حكم أول درجة، إلا أن محكمة مستأنف الاقتصادية رفضت الاستئناف وأيدت حكم البراءة، لتغلق بذلك هذه القضية، بينما تواجه دوسة قضية أخرى بنفس التهمة ما زالت قيد النظر.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على دوسة بعد تداول مقاطع فيديو عبر "تيك توك" ظهرت فيها بملابس فاضحة وإيحاءات جنسية اعتُبرت تحريضًا على الفسق والفجور.

وتم ضبطها في منطقة "حدائق الأهرام"، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.