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جوني ديب يطرح لوحات فنية مستوحاة من حياته العائلية (صور)

جوني ديب يطرح لوحات فنية مستوحاة من حياته العائلية (صور)
جوني ديبالمصدر: Getty Images
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 4:24 م

يستعد النجم الأمريكي جوني ديب لطرح مجموعة من لوحاته الفنية بعنوان "دع النور يدخل"، التي تتضمن عملًا شخصيًا يجسد مشاعره في فترة محددة من حياته، إلى جانب لوحة وردة مهداة لابنته، الممثلة ليلي روز ديب.

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وتعود هذه الأعمال إلى أوائل الألفية الثانية، حين كان ديب يعيش في جنوبي فرنسا برفقة شريكته السابقة، الفنانة الفرنسية فانيسا باراديس، وطفليهما جاك وليلي روز. وقد رسم ديب هذه اللوحات في منزلهما "لو هامو"، قبل أن ينفصل الثنائي في عام 2012.

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وتحمل اللوحة الذاتية التي رسمها ديب بالألوان المائية طابعًا عاطفيًا، فقد قال عنها: "إنها تُجسّد تمامًا ما كنت أشعر به في ذلك الوقت – حاضرٌ تمامًا". 

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أما اللوحة المرافقة، فهي وردة واحدة بعنوان "الوردة هي الوردة هي الوردة"، قال إنها مستوحاة من تقليد اتبعه مع ابنته ليلي روز منذ طفولتها، فقد كان يرسم لها وردة في كل عيد حب، ويهدي لفانيسا باقة مرسومة في عيد الأم.

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وأوضح ديب أن جميع الأعمال متاحة بإصدار محدود لا يتجاوز 195 نسخة، وموقعة يدويًا، ويمكن شراؤها بشكل فردي أو ضمن المجموعة الكاملة.

وسيبدأ عرض اللوحات للبيع يوم الجمعة، الموافق لـ18 يوليو بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، عبر موقع castlefineart.com وفي 38 معرضًا فنيًا تابعًا له في جميع أنحاء المملكة المتحدة

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