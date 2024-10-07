"بالغ في تطبيق وصيتها".. بريطاني يحاول دفن رفات والدته بمعبد مصري

في وقاعة غريبة، أقدم سائح بريطاني على محاولة دفن رفات والدته داخل معبد أبو سمبل الأثري جنوب مدينة أسوان، الواقعة جنوب مصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن سائحًا بريطانيًا حاول دفن رفات والدته داخل أرضية المعبد، لكن أفراد أمن البوابات في المعبد أحبطوا تلك المحاولة بعد أن تم كشفها.

وكانت والدة السائح قد أوصته قبل وفاتها في إنجلترا قبل نحو عام، بدفن رفاتها في مصر، ما دفع الابن للسفر إلى مصر في محاولة لدفن رفات والدته بمعبد أبو سمبل.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن السائح كان يحمل صندوقًا صغيرًا، وعند تمريره على جهاز الأشعة، أثار الصندوق شكوك أفراد الأمن في المعبد بشأن محتواه.

وبتفتيش الصندوق، تبين أن بداخله وعاءًا زجاجيًا بداخله رفات الوالدة المتوفية، ما دفع أفراد الأمن إلى إخطار القائم بأعمال مدير عام آثار أسوان والنوبة أحمد مسعود، وكبير مفتشي آثار أبو سمبل، فهمي الأمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخذ تعهد على السائح بعدم تكرار المحاولة مرة أخرى داخل المواقع الأثرية المصرية باعتبارها ممنوعة قانونيًا، كما تم إبلاغ شرطة السياحة والآثار بالواقعة.