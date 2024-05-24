انهيار مروع لبناية سكنية في الدار البيضاء بالمغرب (فيديو)

وتدخلت السلطات، في وقت سابق من اليوم، وأخلت البناية المذكورة والمحلات والمباني المجاورة لها، وأمّنت محيطها، بعد معاينة شقوق طارئة على المبنى المنهار الذي خلف أيضاً انهياراً جزئياً لإحدى البنايات المحاذية.

وأكدت المصادر أن الحادثة لم ينتج عنها أي ضحايا أو مصابين وذلك نتيجة إخلاء المبنى من السلطات مسبقاً بعد اكتشاف احتمالية انهياره في أية لحظة.

وتعكف الجهات المختصة حالياً على إزالة أنقاض البنايات المنهارة، فيما باشرت الجهات الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ظروف وأسباب هذا الحادث.