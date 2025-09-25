وسط مياه الفيضانات.. أفعى تثير الجدل بسمكة في فمها (فيديو)

أثار مقطع فيديو لأفعى تسبح وسط مياه الأمطار الغزيرة في مدينة كولكاتا الهندية، بينما تمسك بسمكة في فمها، تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح أحد أبرز المشاهد التي تعكس واقع المدينة المتأثرة بالفيضانات قبل أيام قليلة من انطلاق مهرجان دورغا بوجا.

الفيديو الذي نشرته مستخدمة في إنستغرام، التُقط من داخل أحد المنازل، ويُظهر الأفعى وهي تسبح داخل المياه التي غمرت المنطقة، حاملةً سمكة في فمها. وأشار عدد من المعلقين إلى أن الأفعى تنتمي إلى نوع "Checkered Keelback" المعروف محلياً باسم "جول دهورا"، وهو نوع غير سام يعيش في البيئات المائية.

المشهد الطريف والغريب في آن واحد أثار ردود فعل واسعة، حيث قال أحد المستخدمين مازحًا: "حتى الأفاعي في كولكاتا تأكل السمك والأرز!".

ويأتي هذا التفاعل في ظل موجة من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كولكاتا وتسببت في فيضانات واسعة، أدت إلى شلل في حركة المرور وغرق الشوارع والمنازل والمكاتب. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد عديدة من المدينة، من بينها فيديو لسيارة "رولز رويس غوست" متروكة وسط شارع غمرته المياه، ومقاطع لموظفين يحاولون الوصول إلى أعمالهم سيرًا على الأقدام وسط المياه.

وسببت هذه الفيضانات، التي جاءت في توقيت حساس قبل مهرجان دورغا بوجا، خسائر مادية وأضرارًا بشرية، وسط جهود مستمرة من السلطات لمحاولة احتواء الأزمة.

ورغم صعوبة الأوضاع، عكست لحظة ظهور الأفعى مشهداً يجمع بين الواقع والمفارقة الساخرة، في مدينة اعتادت أن تحتفظ بطابعها الفريد حتى في أحلك الظروف.