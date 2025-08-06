بعد "مأساة" الساحل الشمالي.. سبب آخر يضع محمد رمضان في أزمة

تقدّم مهندس الصوت عماد نبيل ببلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيه بإهانته علنًا خلال حفله الغنائي الأخير في الساحل الشمالي.

وأوضح في بلاغه أنه تعرض لإهانات قاسية أمام الجمهور، بعد أن انفعل محمد رمضان عليه بشكل واضح بسبب انقطاع الصوت أثناء الحفل، مشيرًا إلى أنه وجّه له اتهامات مباشرة بالتعمد والإفساد.

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وجاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة غضب الفنان محمد رمضان، وهو يتهم المهندس بتعمد قطع الصوت، قائلاً: "ده جمهور مصري يا بيبو، أوعى تسمع كلام حد كان أيًّا ما كان."

وبحسب وسائل إعلام مصرية، توجه رمضان إلى المهندس الجالس على المسرح للإشراف على الصوت، وصرخ في وجهه بكلمات وصفت بأنها مهينة، ملمحًا إلى وجود مؤامرة مقصودة ضده دون أن يوضح من يقف وراءها.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام قليلة من حادثة وفاة شاب وإصابة 6 آخرين خلال حفل محمد رمضان ذاته في الساحل الشمالي، نتيجة انفجار مفاجئ للألعاب النارية، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب الشعبي تجاه الفنان.

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وكان الشاب الراحل يُدعى حسام حسن عبد القوي، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وقد توفي إثر سقوط معدات وانفجار ألعاب نارية في موقع الحفل، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين.

وصف محمد رمضان الحادث في البداية بأنه "محاولة اغتيال"، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا، ويقرر إقامة حفل ثانٍ في الساحل الشمالي في اليوم التالي للواقعة، وهو ما اعتبره كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصرفًا لا يعبر عن الحداد أو الاحترام لمشاعر أسرة الشاب الراحل، خاصة مع استمراره في الترويج للحفل ولأعماله الغنائية الجديدة في تلك الفترة.