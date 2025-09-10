دريك يفاجئ جمهوره بـ"ريمكس" لأغنية فيروز "وحدن" (فيديو)

في بث مباشر حمل الكثير من المفاجآت، قدّم نجم الراب الكندي دريك مقطعًا موسيقيًا غير متوقع من أغنية السيدة فيروز "وحدن" (1979)، وذلك ضمن الجزء الثالث من سلسلة عروضه على "يوتيوب" المروجة لألبومه الجديد "آيس مان".

وأعاد دريك توزيع الأغنية الشهيرة على طريقته الخاصة (ريمكس)، مستخدمًا إيقاعات طبول متقطعة تحت صوت فيروز الساحر، ليخلق مزيجًا هادئًا جمع بين الكلاسيكية اللبنانية وبصمته الموسيقية الحديثة، الأغنية الأصلية من كلمات الشاعر طلال حيدر وألحان الراحل زياد الرحباني.

إلى جانب هذه المفاجأة، كشف دريك عن تعاون جديد بعنوان "شخص ما يحبني – الجزء الثاني" مع مغني الراب كاش كوبين، ملمّحًا في الوقت نفسه إلى أغنية مرتقبة مع ييت من إخراج جوليا وولف، تجمع بين الإيقاعات الحزينة وأسلوبه المميز في التأمل الذاتي.

البث الذي امتلأ بالمشاهد السريالية المعتادة من دريك – من شخصيات "بينوكيو" التي تكتب كلمة "إرث" في مطعم إيطالي، إلى مطاردات علنية داخل قاعة محكمة – ختمه النجم العالمي بتحية خاصة للمصمم الراحل جورجيو أرماني.

وبحسب ما يتضح من تتابع الحلقات، فإن دريك لا يروّج لألبوم فحسب، بل ينسج مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرته الفنية، تمزج بين الموسيقى والحكاية والصورة.