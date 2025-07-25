مناشدات للقبض على شاب يخطف ويبتز الفتيات في سوريا

تداولت وسائل إعلام محلية في سوريا مناشدات عدة تطالب وزارة الداخلية بسرعة التحرك والقبض على شاب متهم بارتكاب جرائم خطف وابتزاز، لفتيات بعد استدراجهن بوهم الحب والزواج.

ووفقاً لإحدى الصحف المحلية، فإن الشاب السوري يقترب من الفتيات مدعياً رغبته في الصداقة، ثم يستدرج ضحيته إلى السيارة، ويقدم لها مشروباً يحتوي على مادة منومة، قبل أن يقوم بتصويرها في أوضاع مخلة، ويستخدم الصور لاحقاً لابتزازها.

ونقلت الصحيفة عن قريب لإحدى الضحايا أن المتهم يعاني من "مرض جنسي"، مشيراً إلى تقديم بلاغ رسمي لوزارة الداخلية، لاسيما بعد تكرار هذه الجرائم في مناطق مثل درعا وصحنايا.

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كما نشرت صفحات محلية أرقام هواتف للتواصل في حال التعرّف على المتهم، للمساعدة في تسريع القبض عليه.

تجدر الإشارة إلى أن جرائم الخطف، والابتزاز، وطلب الفدية، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في سوريا، بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، في ظل تفاقم حالة الفوضى وغياب الأمن، إضافة إلى لجوء بعض الجناة إلى انتحال صفات أمنية لتسهيل تنفيذ جرائمهم.