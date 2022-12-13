وفاة المفكر اليمني أبو بكر السقاف
توفي اليوم الثلاثاء، المفكر الشهير وأستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء أبوبكر السقاف في أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو بعد معاناة طويلة مع المرض.
السقاف، هو أستاذ الفلسفة الأبرز في اليمن والجزيرة العربية، وكان على سرير المرض لوقت طويل بموسكو
وتتلمذ على يد السقاف آلاف الطلاب خلال مسيرته التي قضاها في الجامعة منذ تأسيسها، وهو زميل وصديق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وانتقل السقاف إلى روسيا، بعد الاجتياح الحوثي لمدينة صنعاء في العام 2014، وكان المرض قد بدأ يهدد صحته.