أصبح حادث سيارة عابر لم يتسبب حتى بإصابات، حديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ارتبط بشاعر سعودي شاب مرَّ بالقرب منه، وأكسبه الشهرة والأضواء.

وبدأت القصة عندما كان الشاعر محمد بن مفرّح برفقة صديقه سعود الحوشان، وهما من المعروفين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، على طريق سريع في الرياض، وشاهدا النار تشب في مركبة تسير على الطريق.

وبعد تنبيه سائق المركبة، وتوقفه، ومن ثم إخماد النار، بدا أن كل شيء انتهى دون إصابات، باستثناء حزن سائق السيارة الذي اتضح أن ظروفه المادية صعبة، وكان يقود سيارة صديق له.

ووثق الشاعر بن مفرّح بهاتفه النقال كل تلك التفاصيل عن الحادثة، لتجد عند نشرها تعاطفًا واسعًا مع سائق السيارة الذي نجا من الحريق، ولكنه لا يزال يواجه صعوبة إصلاح سيارة صديقه.

وسرعان ما جلب الشاعر لسائق السيارة المحترقة، هدايا قيمة، بينها سيارتان جديدتان عرضت شركتان محليتان للسيارات تقديمهما، ومبالغ مالية، وباقة ورد كبيرة تركت أثرًا لدى سائق السيارة، الذي بات مشهورًا بدوره.

وكان من بين عروض التعويض، رصيد بقيمة ثلاثة آلاف ريال، يتيح لسائق السيارة المحترقة ومالكها الأصلي، تناول وجبات "الشاورما" عند أحد المطاعم المحلية المعروفة.

كما نال الشاعر بن مفرّح وصديقه سعود الحوشان، ثناءً كبيرًا على دورهما في تنبيه السائق لحريق سيارته، ومساعدته على إطفائها، قبل أن يساهما في تعويضه عن الخسارة المادية التي كان سيتكبدها.