حقيقة اعتزال شيرين رضا.. وما علاقة "اتصالات"؟

بعد ساعات من إعلان الفنانة المصرية شيرين رضا اعتزالها التمثيل، اتضح أن الأمر ليس اعتزالًا حقيقيًا وإنما كان إعلانًا ضمن إعلان تقدمه لصالح شركة "اتصالات"، بالمشاركة مع الفنان ماجد الكدواني لصيف 2024.

ونشرت شركة اتصالات، عبر حساباتها الرسمية مقطع فيديو صغيرًا من الإعلان، يظهر فيه الفنان ماجد الكدواني وهو يهاتف شيرين رضا قائلًا: "إنتي فين يا شيرين.. فاضل عشر دقايق على المشهد.. اعتزلتي؟!.".

وعلقت الشركة: "اعتزال شيرين أكيد وراه موضوع كبير هتعرفوه قريب أوي".