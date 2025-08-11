ألمانيا.. محاكمة مسعفة بعد تسميم مشروبات زملائها

بدأت محاكمة مسعفة سابقة في ألمانيا، اليوم الاثنين، بناء على مزاعم بتسميم العديد من زملائها، فيما اتهمها ممثلو الادعاء بالشروع عدة مرات في القتل.

وقال محامي المتهمة، البالغة 24 عاما من العمر، التي عملت في قسم إسعاف في بلدة فايهينجن أندر إنتس، إنها سوف تعترف بتسميم مشروبات زملائها ولكنها ستنفي نية قتلهم.

ولم تصدر المسعفة السابقة أي تعليق في مستهل المحاكمة اليوم الاثنين، التي تعقد في المحكمة الإقليمية في هايلبرون وهي مدينة قريبة من شتوتجارت.

ويقول ممثلو الادعاء إنه بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024، قامت المتدربة السابقة كثيرا بمزج مشروبات زملائها بأدوية مسروقة بما في ذلك أتروبين وهو مادة سامة مشتقة من نباتات من عائلة الباذنجانيات، التي يمكن أن تكون مميتة في الجرعات المرتفعة.

وتأذى ثلاثة من زملائها بشدة جراء عمليات التسميم.

وقال ممثلو الادعاء إن الدافع كان مزيجا من "الغضب الشديد والإحباط" من الانتقاد اللاذع لعملها، إلى جانب فضول مزعج بشأن كيف يمكن أن تؤثر العقاقير على الناس.

وتستمع المحكمة لاتهامات على صلة بخمس وقائع بقسم الإنقاذ الصغير.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن يدلي أكثر من ثلاثين شاهدا بإفاداتهم على مدار عشرة أيام استماع أخرى.