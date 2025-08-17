من هو تيمور تيمور؟ مدير التصوير الذي رحل بطلاً لانقاذ ابنه

حالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفني، إثر الوفاة المأساوية والصادمة لمدير التصوير والفنان المصري تيمور تيمور أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في أحد شواطىء محافظة "مطروح" لينجح في مهمته، لكن الرحلة الترفيهية انتهت بمصرعه غرقا.

ويعد تيمور تيمور واحدا من أبرز مديري التصوير في العالم العربي، حيث تميز بلمساته الفنية الإبداعية وخبراته الطويلة وانضباطه في العمل وتعاونه مع كبار النجوم والمخرجين عبر مسيرة حافلة.

تخرج من معهد السينما، قسم التصوير، وعُرف بحماسه الشديد لتطبيق أحدث التقنيات العالمية في الواقع الفني العربي، مع المحافظة على الخصوصية الثقافية والطابع المحلي المميز.

آخر أعماله تمثّل في المسلسل الرمضاني "جودر" بجزأيه والذي نال إشادة واسعة بما تضمنه من إبهار بصري، وشهد الجميع بكفاءته في أفلام شهيرة مثل" إبراهيم الأبيض" لأحمد السقا و"على جثتي" لأحمد حلمي.

اللافت أنه شارك كممثل في العديد من الأعمال مثل مسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل"، وكذلك أفلام "رمسيس - باريس"، "الديزل"، "ريجاتا".

ونعى عدد كبير من النجوم عبر صفحاتهم على "انستغرام" الفنان ومدير التصوير الراحل، معبرين عن صدمتهم في وفاته المأساوية المفاجئة.

وقالت ياسمين عبد العزيز: "لا إله إلا الله، أطيب قلب وأجدع ناس قابلتهم في حياتي، الرجاء الدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر"، فيما علق أحمد السقا : "رحمك الله وغفر لك، وألهم أهلك الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

ونعى ياسر جلال الراحل قائلاً: "تلقيت منذ قليل نبأة وفاة أخي وصديقي العزيز تيمور تيمور، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته"، فيما عبرت ريم مصطفى عن ألمها بقولها: "رحيلك صدمني، كنت إنسانًا وفنانًا بحق، وذكرياتنا معك ستبقى حية في قلوبنا".