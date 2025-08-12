التحقيقات تكشف تورط المصرية سارة خليفة في جريمة مروّعة جديدة

كشفت التحقيقات الجارية في قضية المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة، عن تورطها في جريمة مروّعة جديدة تُضاف إلى سجل الاتهامات بحقها.

والمصرية سارة خليفة، مُتهمة بتشكيل أكبر شبكة إجرامية لتصنيع وترويج المواد المخدرة في ما عُرف إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، وفق صحف محلية.

أخبار ذات علاقة سارة خليفة و27 آخرون للجنايات في "قضية المخدرات الكبرى"

وأثبتت التحقيقات تورط سارة خليفة في قضية الاعتداء على شخص وتعذيبه، وتصويره وهو مُجرد من ملابسه، وهتك عرضه من قبل مجموعة من الأشخاص داخل شقتها السكنية، وإجباره على الاعتراف بوشايته بأحد الأشخاص المتهمين في القضية، المتورط فيها سارة و27 آخرون.

وجاء ذلك، بعد أن فحصت جهات التحقيق هاتف سارة خليفة، حيث تبين وجود مقطع مرئي مدته 7:51 دقيقة، يظهر فيه أحد الأشخاص مُجردًا من ملابسه داخل غرفة نوم خاصة بمنزل المتهمة سارة خليفة، ويعتدي عليه مجهولون حاولوا إخفاء وجوههم، اعتداءات جسدية وجنسية.

كما عثر المحققون على مقطع مرئي آخر، يظهر فيها ذات الشخص المعتدى عليه، عاريًا ومُلطخًا بالدماء، به إصابات عديدة ومتفرقة، إضافة إلى مقطع مرئي ثالث مدته 13 ثانية، يُظهر الشخص نفسه، مستلقيًا على الأرض بملابس ممزقة، مع ظهور صوت سارة خليفة في المقطع الأخير، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أخبار ذات علاقة "اتجار بالمخدرات".. مصر تحظر النشر في قضية سارة خليفة

وتم العثور على مقطع مرئي مدته 12 ثانية، يظهر فيه الشخص ذاته وهو يتحدث للكاميرا ويقول: "الكابتن كان كويس معايا، ويعطيني المال والطعام، وأرشدت عليه مقابل 500 ألف جنيه".

وتُعد "قضية المُخدرات الكُبرى"، واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام المصري، في عام 2025 الجاري، نظرًا لكميات المضبوطات الكبيرة، وتورط شخصيات عامة فيها.