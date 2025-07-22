جورج خباز يوسّع نجاح "خيال صحرا" إلى المسارح العربية

يواصل الفنان اللبناني جورج خباز سلسلة نجاحاته المسرحية عن طريق العرض الثاني لمسرحية "خيال صحرا"، التي تُعرض حاليًا في لبنان حتى السابع عشر من أغسطس/آب المقبل، قبل انطلاقها في جولة خارجية في عدة محطات عربية وعالمية بارزة، من بينها عرضها على مسرح دبي أوبرا بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويُعد انتقال "خيال صحرا" من العروض المحلية في بيروت إلى مسارح عربية، خطوة لافتة في مسيرة خباز المسرحية، إذ يعكس هذا التوسع الإقليمي، بما يتبعه من جولات عالمية مرتقبة، حجم النجاح الذي حققه العرض الأول للمسرحية في لبنان في عام 2024، ومدى تفاعل الجمهور مع رسالة المسرحية الإنسانية والوطنية عن الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي.

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وبحسب وسائل إعلام لبنانية، نالت مسرحية "خيال صحرا" في عرضها الأول بلبنان العام الماضي، إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، إذ جرى عرضها على مدار أسابيع كاملة على مسرح كازينو لبنان، الذي امتلأت مقاعده حتى اليوم الأخير من العرض، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي مع العمل، ويؤكد نجاحه الفني والجماهيري في آن واحد.

وتتناول مسرحية "خيال صحرا" في مضمونها موضوع الحرب الأهلية اللبنانية من منظور تقديم القصة وطرحها بأسلوب طريف وساخر، يحمل في طياته رسائل عميقة عن تلك الحقبة وتداعياتها على العصر الحالي ما بين الواقع والخيال، والجدية والفكاهة.

عبر مواجهة ثنائية بين قناصين يؤديان دورهما جورج خباز وعادل كرم، لتنشأ بينهما صداقة برغم أنهما لا يُشبهان بعضهما البعض في العقائد والبيئات والطوائف، ليكتشفا قواسم وأحلاماً مشتركة، في رسالة إنسانية لافتة عن ضرورة التلاحم بين فئات الشعب اللبناني.

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تجدر الإشارة إلى أن الفنان جورج خباز أعلن، سابقًا، في مقابلة خاصة لـ "إرم نيوز"، إعادة عرض مسرحية "خيال صحرا" في لبنان في الفترة من منتصف شهر يوليو/تموز حتى منتصف أغسطس/آب المقبلين، بعد أن تم عرضها، سابقًا، وحققت نجاحات كبيرة، حيث نفدت جميع تذاكر العروض.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من منح الرئيس اللبناني جوزيف عون وسام الاستحقاق الفضي للفنان جورج خباز، تقديرًا لعطائه الفني المميز، وأعماله الإبداعية التي جسدت الواقع اللبناني بأبعاده الفكرية، وذلك في أعقاب حصول فيلمه العالمي "يونان" على جوائز عدة من مهرجانات سينمائية دولية من حول العالم.