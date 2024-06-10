بينهم موظفون حكوميون.. ضبط مسرّبي اختبارات الثانوية في الكويت
تمكنت السلطات الأمنية في الكويت من القبض على 10 أشخاص متورطين بتسريب اختبارات الثانوية العامة بينهم 4 موظفين يعملون في وزارة التربية والتعليم، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية هناك.
وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن "عناصر من الأمن الجنائي (الكويتي) تمكنت من ضبط 4 أشخاص يعملون بوزارة التربية، و6 أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة أخيرا".
وأشارت إلى أن القبض على المتهمين تم بجهود من قطاع الأمن الجنائي، متمثلاً في إدارة مكافحة جرائم المال وبالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية.
وأكدت أنه "فور وقوع حالات التسريب باشرت الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية بعمليات البحث والتحري حول وقائع التسريب، وتوصل رجال المباحث إلى معلومات عن 10 متورطين بالواقعة، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم جميعا وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع".
كما شددت على أنه تجرى "إحالة جميع المتهمين إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".