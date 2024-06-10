بينهم موظفون حكوميون.. ضبط مسرّبي اختبارات الثانوية في الكويت

تمكنت السلطات الأمنية في الكويت من القبض على 10 أشخاص متورطين بتسريب اختبارات الثانوية العامة بينهم 4 موظفين يعملون في وزارة التربية والتعليم، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن "عناصر من الأمن الجنائي (الكويتي) تمكنت من ضبط 4 أشخاص يعملون بوزارة التربية، و6 أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة أخيرا".