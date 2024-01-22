فنان مغربي يحوّل الكاسيت إلى لوحات بديعة (صور)

لم تعد أشرطة "الكاسيت" الصوتية تعجب أذواق الكثيرين، بل أصبحت تُلفت ذائقتهم البصرية، بعدما حوّلها الفنان المغربي يونس ميلودي إلى لوحات فنية، من خلال مشروعه الفني "كاسيتا".

ويعمل الفنان المغربي ميلودي جاهدا وبشغف على جمع أشرطة الكاسيت الصوتية القديمة، وتركيبها بورشته في الدار البيضاء بشكل متجاور ومتراصّ في إطار، ليجعل منها لوحة فائقة الجمال بعد أن يرسم عليها وجها أو بورتريها لشخصية معروفة.