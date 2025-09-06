نجا من الغرق وانتهى به الأمر في السجن 22 عامًا (فيديو)

صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أنقذت فرقة نجدة حكومية في تركيا، رجلًا من الغرق في البحر الأسود، قبل أن تكتشف أنه مطلوب للسجن مدة 22 عامًا وهارب من تنفيذ العقوبة.
وكان الرجل (37 عامًا) يسبح في البحر بولاية "صاكاريا" في أقصى شمال تركيا، عندما جرفته الأمواج نحو العمق، ليهرع المنقذون العاملون في المكان نحوه.
ونجحت فرقة النجدة في الوصول للرجل وإنقاذه، قبل أن يشكّوا به خلال محاولتهم معرفة اسمه، ما دفعهم للتحري عنه عبر الشرطة التي طلبت بطاقته الشخصية.
وأظهر مقطع فيديو من المكان، رجال الإنقاذ وهم يمسكون بالرجل عند وصولهم للشاطئ، وقد بدا عليه التوتر بعد إجاباته المتناقضة عن هويته، والتي قادت للشك فيه.
وفوجئ عناصر الشرطة بأن الرجل الذي نجا من الموت غرقًا، محكوم بعقوبة سجن نهائية مدتها أكثر من 22 عامًا في سبع جرائم منفصلة.
وانتهت عملية إنقاذ الرجل من الغرق بنقله للسجن، ليبدأ قضاء عقوبة السجن الطويلة، دون أن تتضح الفترة التي قضاها فارًا من تنفيذها.