صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين

logo
منوعات

نجا من الغرق وانتهى به الأمر في السجن 22 عامًا (فيديو)

نجا من الغرق وانتهى به الأمر في السجن 22 عامًا (فيديو)
قضبان السجنالمصدر: istock
قحطان العبوش
قحطان العبوش
06 سبتمبر 2025، 10:38 ص

أنقذت فرقة نجدة حكومية في تركيا، رجلًا من الغرق في البحر الأسود، قبل أن تكتشف أنه مطلوب للسجن مدة 22 عامًا وهارب من تنفيذ العقوبة.

إنقاذ المحكوم واقتياده إلى السجن

وكان الرجل (37 عامًا) يسبح في البحر بولاية "صاكاريا" في أقصى شمال تركيا، عندما جرفته الأمواج نحو العمق، ليهرع المنقذون العاملون في المكان نحوه.

أخبار ذات علاقة

طفل يرتدي سترة نجاة - تعبيرية

سترة نجاة تنقذ طفلا من موت محقق بعرض البحر في تركيا (فيديو)

ونجحت فرقة النجدة في الوصول للرجل وإنقاذه، قبل أن يشكّوا به خلال محاولتهم معرفة اسمه، ما دفعهم للتحري عنه عبر الشرطة التي طلبت بطاقته الشخصية.

وأظهر مقطع فيديو من المكان، رجال الإنقاذ وهم يمسكون بالرجل عند وصولهم للشاطئ، وقد بدا عليه التوتر بعد إجاباته المتناقضة عن هويته، والتي قادت للشك فيه.

وفوجئ عناصر الشرطة بأن الرجل الذي نجا من الموت غرقًا، محكوم بعقوبة سجن نهائية مدتها أكثر من 22 عامًا في سبع جرائم منفصلة.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

لص يرفع دعوى ضد متجر أفشل محاولته لسرقة سيارة

وانتهت عملية إنقاذ الرجل من الغرق بنقله للسجن، ليبدأ قضاء عقوبة السجن الطويلة، دون أن تتضح الفترة التي قضاها فارًا من تنفيذها.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC