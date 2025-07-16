خالد المظفر يهاجم "فنانة كبيرة".. وشقيقة هدى حسين ترد

أثار الفنان الكويتي خالد المظفر حالة من الجدل عبر منصات التواصل المختلفة، بعد إطلاقه هجوما لاذعا على "فنانة كبيرة" لم يذكرها بالاسم، إلا أن شقيقة الفنانة هدى حسين ومتابعيها اعتبروا أنها المقصودة.

وجاء ذلك على هامش مشاركة المظفر كضيف شرف في ورشة أقامتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة الاستشارات الأسرية، بعنوان "الطلاق من منظور فني"، والتي تحدث فيها عن دور الفن في التصدي للقضايا المجتمعية الحساسة مثل الطلاق والزواج.

وخلال كلمته، عبّر خالد المظفر بصراحة عن استيائه من بعض الأعمال المعروضة مؤخرًا، معتبرا أنها تتضمن أفكارا "غير واقعية" ولا تعبّر عن المجتمع.

وتابع "اليوم هناك فنانة كبيرة، للأسف، صار لها ثلاث سنين تقدم أعمالا تحتوي كلها على مفردات ما تشبه واقعنا.. يضيق خلقي".

ووجه رسالة إلى تلك الفنانة قائلا "إنتِ المفروض إحنا نكرمك، أجيال تربّت على أعمالك.. يعني ما راح نحل هالسالفة".

واعتبر كثيرون أن تلك الرسالة الهجومية موجهة مباشرة إلى الفنانة هدى حسين، رغم أن المظفر لم يذكر اسمها صراحة، وسرعان ما نشرت سحر حسين، شقيقة هدى حسين، عبر خاصية "القصص" على إنستغرام، عبارة لافتة قالت فيها "الظفر لا يقطع، يتقصقص"، وهو ما اعتُبر ردا على ذلك الهجوم.

ومع تصاعد الدعوات التي تطالب المظفر بالاعتذار، بادر الفنان الكويتي بتوضيح موقفه قائلا عبر "إنستغرام" إنه أكد في كلمته أن الفن ليس ترفا، بل أداة وعي وتأثير، قادر على تسليط الضوء على قضايا إنسانية كبرى تمس الأسرة والمجتع، متجنبا الإشارة إلى اتهامه بالهجوم على هدى حسين.