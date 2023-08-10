الكويت تمنع عرض فيلم "باربي"

أعلن رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية في الكويت، لافي السبيعي، منع عرض فيلم باربي في البلاد، وذلك بعد الجدل الذي رافق الفيلم في العالم العربي.

ويأتي المنع بحسب السبيعي بسبب تضمن الفيلم أفكارا تشجع على "سلوك غير مقبول"، وتقديمه رسالة "تشوه قيم المجتمع السائدة".

وكان من المقرر أن يتاح الفيلم في دور العرض بحلول 31 أغسطس/ آب الحالي، وقامت اللجنة بتوجيه طلب إلى الشركة المنتجة بحذف مشاهد من الفيلم قبل إجازة عرضه، "ولكن تقرر منعه ومنع أي فيلم يتعارض مع القيم والعادات".

ومن جهة أخرى، بدأت تحركات في لبنان من أجل منع عرض الفيلم، بسبب ما اعتبر ترويجا للمثلية الجنسية والتحول الجنسي ومخالفة الآداب العامة، وفق وزير الثقافة اللبناني.

ويذكر أن إيرادات فيلم باربي عالميا تخطت المليار دولار منذ بدء عرضه في دور السينما.