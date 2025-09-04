برج غالاطة.. تجربة سياحية لرؤية إسطنبول "من أعلى التاريخ" (صور)

تتيح الطبيعة الجبلية لإسطنبول، رؤية قسميها الأوروبي والآسيوي من مناطق عديدة، كثير منها معالم سياحية نشطة، لكن رؤية المدينة الكبيرة من أعلى برج "غالاطة" توفر مشاهد فريدة تبدو من أعلى التاريخ.

وتنعكس مكانة البرج الحجري في طابور الزوار أمام بابه على مدار اليوم، بهدف حجز تذكرة الدخول والصعود لارتفاع يتجاوز 60 مترًا ورؤية إسطنبول كما كان يراها بناة البرج قبل نحو 700 عام.

ويقع البرج في قلب المدينة القديمة، مطلاً على خليج القرن الذهبي ومضيق البوسفور في آن، لكن زيارته ليست أمراً عابراً للسياح، والذين يصلونه لقضاء ساعات في المكان.

تجربة السائح

وتبدأ تجربة الزيارة لبرج "غالاطة" عند الوصول إليه، والتقاط صورة صعبة تظهر السائح والبرج المرتفع بما في ذلك قبته المخروطية التي تميزه، في صورة واحدة.

وينتشر السياح في الأزقة الضيقة المحيطة بالبرج، وقد انشغل غالبيتهم بالتقاط الصور التي تبدو أسهل كلما ابتعدوا عن أسفل البرج المرتفع.

وتنتهي مهمة التقاط صور للبرج، بجلسة في عدد كبير من محال الحلويات والمقاهي المنتشرة في المكان، وتناول حلوى "سان سباستيان" المغطاة بكريمة الشوكولاتة، وقد باتت من معالم برج "غالاطة".

معالم إسطنبول التاريخية

تجلس عائلة خليجية في أحد تلك المقاهي وقد صفَّ مُلاكه الطاولات على الرصيف، بينما يقف قربهم سياح غربيون يلتقطون صوراً للبرج، وتنتظر في الأثناء شابات عراقيات مكاناً خالياً في أحد المقاهي للجلوس فيه وتناول الحلوى الشهيرة.

ويحيط بالبرج الكثير من محال بيع الهدايا والتذكارات عن البرج ومعالم إسطنبول التاريخية الكثيرة، من أكواب للشاي وفناجين للقهوة ودلال وملصقات وأقمشة مطرزة بألوان ورسومات من وحي المكان وتاريخه.

ويتوافد السياح لغالاطة قادمين من مناطق قريبة وشهيرة، فالبرج يقع في نهاية شارع الاستقلال القادم من ساحة تقسيم في منطقة "بيوغلو" القديمة، وقرب ميناء إمينونو" التاريخية والحيوية، حيث تشكل مركز ارتباط للعبارات البحرية والترام والحافلات.

لكن كل تلك التفاصيل في محيط البرج، ليست إلا تمهيداً لدخوله وصعود طوابقه التسعة، ومن ثم الوصول للشرفة العليا التي تتيح رؤية بانورامية لإسطنبول من أعلى البرج التاريخي ومن موقع إستراتيجي.

إذ يشاهد السياح من الشرفة معالم بارزة لإسطنبول، من قلاع ومساجد وكنائس،

تفاصيل مدينة إسطنبول

ومضيق البوسفور وخليج القرن الذهبي وبحر مرمرة وقسمي المدينة، الأوروبي والآسيوي.

وغالباً ما يختار السياح صعود البرج بالمصعد، قبل النزول عبر الدرج الحلزوني بحجارته الحمراء والصفراء، واكتشاف طبيعة كل طابق من طوابقه التسعة.

ففي الطابق الثامن يوجد مجسّم كبير تظهر فيه بوضوح تفاصيل مدينة إسطنبول، المضائق والمباني التاريخية والمساجد والجسور.

وفي الطابق الخامس وضع جزء من السلاسل المعدنية الضخمة التي كانت تثبت في البحر لقطع الطرق على سفن الغزاة أو السفن غير المصرّح لها بالدخول إلى إسطنبول في الحقبة البيزنطية التي بني البرج في عهدها.

معرض الهدايا

وفي الطابق الأول، يوجد معرضٌ صغير لبيع الهدايا التراثية والتذكارات على اختلاف أنواعها، بجانب موظفي الاستقبال والوداع الذي لا يترك اختيار وقته للسائح، بحيث يظل في البرج قدر ما يشاء.

يُشار إلى أن برج غالاطة بُني في حدود منتصف القرن الرابع عشر الميلادي، وكان الهدف منه مراقبة حدود المدينة البحرية، قبل أن تتنوع استخداماته من مقر للجنود وسجن في الحقبة العثمانية، إلى معلم سياحي منذ أكثر من نصف قرن.

ويبلغ ارتفاع البرج نحو 67 متراً، ويقع في منطقة مرتفعة عن سطح البحر، وقطره الخارجي 16.45 متر، فيما يبلغ قطره الداخلي 8.95 متر، أما سماكة جدرانه فتقدر بـ3.75 متر، وشهد العديد من الترميمات عبر تاريخه الطويل.